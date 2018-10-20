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Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
ПолитологВсе статьи автора

Бойтесь, россияне: у нас ''Джавелины'', а у вас падают ракеты

21.2т

Я все-таки прочитал оригинал заявления российской Госдумы по ситуации в нашей стране. И не жалею о потраченном времени. Сразу отвечаю на вопрос, зачем читать бред из-за поребрика. Во-первых, это очень весело. Там прекрасно все – он начала и до финальной рекомендации украинской стороне "еще не поздно остановиться". То есть чистая, неразбавленная эталонная чушь, которую донесли, не расплескав – а чушь хороша, когда она полная. Во-вторым мне даже интересно – а как они видят картинку нашей реальности? Вывод – диагноз тут может поставить только психиатр. Глава РНБО Александр Турчинов уже посмеялся над этим бредом, назвав его "осенним обострением в головах российского руководства", но я от себя тоже пару слов хочу добавить.

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Итак, первое – они упорно отказываются писать "В Украине", предпочитая свое "На". Хотя тут дело не в политике даже, а в формальной орфографии. Или они так демонстративно хотят нас оскорбить? Так кто обижается на неадекватных людей? Мы нет. Мы их сразу посылаем именно "на". Пока не научатся правильно писать. Ладно, проехали с заголовком – первый абзац. Цитирую, ибо это феерично: "На фоне варварских обстрелов городов и поселков Донбасса, репрессий против мирного населения и инакомыслящих на Украине, ставших буднями киевских властей…". Просто дрожь пробирает, согласитесь. Дальше про убийство Захарченко, которое отличается "особым цинизмом". И тут не поспоришь – оккупировали территорию, поставили там марионеток и периодически сами их отстреливают. А обвиняют Украину, которой глубоко наплевать, как фамилия очередной марионетки Кремля в Донецке. Согласен, цинично.

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Дальше нас называют террористами, а украинскую власть – пришедшими в результате переворота к власти правителями. И мы виноваты не только в смерти Захарченко, но и других сыновей и дочерей Донбасса. Ну, хоть Кобзона на нас не повесили, я вообще ожидал такой развязки. Дальше немного традиционного бла-бла про наращивание Украиной сил на Востоке и конечно глухое молчание про гумконвои и танки с Градами у боевиков. Нашли в шахте, видимо. А теперь держитесь – российские депутаты совершают потрясающий кульбит и обвиняют Хунту (смотри начало абзаца про переворот) в нарушении Конституции. Нет, ребята, тут придется выбирать между двумя версиями. Или власть захватили незаконно, но тогда о каких законах речь, или уважаем Конституцию, но тогда власть легитимна. Нельзя обвинять чужого мужа в том, что он не приходит к вам домой.

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Причина, по которой российские политики вдруг вспомнили про украинскую Конституцию проста – защита интересов РПЦ (УПЦ МП) в Украине. Мол, не трогайте, это не ваше дело, церковь отдельно. Церковь отдельно, кто бы спорил. Но филиал ФСБ не совсем церковь. Он может притворяться церковью, фактически работая в статусе пятой колоны, ну так и у нас есть право на защиту. А вообще знатно их корежит от решения Варфоломея и создания независимой украинской церкви. Видимо, большие планы были на эту структуру, раз столько истерики. Значит, мы все делаем правильно и дальше должны действовать, как хорошие ветеринары. То есть лечить болезнь, не реагируя на лай, вой, попытки укусить, поцарапать, вырваться и убежать в лес.

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Дальше депутаты устали от борьбы здравого смысла против логики в собственных головах, выплеснули церковное раздражение и перешли к чистой шизофрении в виде простых анекдотов. Вот – без комментариев: "Грубо игнорируя волю братских русского и украинского народов, власти Украины предприняли конкретные меры по прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной". Братские народы и дружба с Градами и пытками. Прекрасно, добавить нечего. Разве что в той же форме свое мнение: Игнорируя волю мою и других представителей народа власти до сих пор не ввели визовый режим с РФ, не выгнали пинками всех агентов и не прокопали вдоль всей границы ров с крокодилами. Как-то так.

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Ну дальше скорбь по русскому языку, который притесняют, про то, что Украину превращают в плацдарм борьбы с Россией и так далее. С последним, кстати, я согласен. Превращают в плацдарм борьбы с Россией. Нас. И больше всего для этого сделала Россия попытавшись нас захватить военным вторжением и оккупировавшая часть территории. Но виновата украинская власть, ага. Они так и пишут. Еще мне понравилось, что "украинские власти форсируют разрыв всех видов связей между нашими странами и народами". Тут я согласен. И с формулировкой и с действиями украинских властей. Я бы даже слегка ускорил темп. Потом думцы традиционно ругают США и НАТО за поддержку Украины, которая просто крепнет и становится все страшнее. Эти тараканы в их головах мне даже симпатичны. Бойтесь. У нас "Джавелины" и много других сюрпризов. А у вас санкции и падающие ракеты. Вот такие дела.

Ну, про финал я писал в самом начале. Пугают (кого?!) широкомасштабным наступлением Украины на Донбассе и терактами против вождей боевиков. И последняя фаза "Еще не поздно остановиться". Нет, все-таки они прекрасны в своем оруэловском двоемыслии. Без слез это читать невозможно. Ну а если к обещанным серьезным выводам – их всего два. Они не лечатся, наоборот, болезнь прогрессирует. То есть все разговоры о компромиссе это провокация – они не видят нас независимой страной. Они мечтают нами управлять, переделав Украину по своему жутковатому образу и подобию. Отсюда все эти бредовые претензии по внутренним вопросам, нелепые сказки прочие "мышебратья". Карантин. И повышение зарплаты санитарам с обеспечением их самыми новейшими средствами нейтрализации особо буйных.

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Автор
Кирилл СазоновКирилл Сазонов
Место
Россия
Источник
Источник:site.ua
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Kolbin Sam
Kolbin Sam
Путинские понты с шоблой больных придурков что управляют больничкой по названию параша - говно
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Tinin Alex
Tinin Alex
И ещё сука хохлотупорылая - НА Укропии!!! Меня хохлушка ещё 5 лет назад так учила когда миньет делала... Я её рту доверяю больше - чем твоей вафельнице... И к тому же сейчас актуально ....Пошёл НА хуй - Пошел НА украину - синонимы.... Будешь учить 150 млн человек как вонючих и нищих хохлов называть? и Куда посылать? Эх выебать бы вас всех хохлов - Да Путинские законы запрещают даже такое гавно как хохлы трогать...Будем ждать смены Путинского режима - и тогда пизда хохлам..
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Tinin Alex
Tinin Alex
Я не понял тупорылого хохла... С какого хуя мне боятся джавелинов ? Они на 500 км бьют???Хохол до того отупел - что уже ржать над ним стыдно..... Ладно - уговорили - поржу ещё эту зиму.... К тому же обещают лютую зиму - буду следить как хохлы прикручивают)))
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