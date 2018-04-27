Бойня в Никарагуа: погибли 63 человека, ранены сотни

В протестах Никарагуа погибли 63 человека, еще 15 пропали без вести, 160 человек – ранены.

Девять из них потеряли глаза, а еще два в данный момент парализованы, заявила представитель постоянной комиссии по правам человека в Никарагуа Маркос Кармона, сообщает телеканал ABC News.

По данным телеканала, крупные студенческие протесты произошли в четверг, 26 апреля.

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Правозащитник Маркос Кармона считает, что произошедшее в Никарагуа можно назвать "бойней".

Люди вышли на улицы после того, как правительство решило продвигать реформы национальной системы социальной защиты в ответ на финансовый кризис, влияющий на Национальный институт социального обеспечения (INSS).

Реформы предусматривают налог в размере 5% к пенсиям по старости и инвалидности и увеличивают взносы, которые платят как работники, так и работодатели. Правительство обвиняют в том, что пенсионеры и работники теперь вынуждены платить за неэффективное управление системой.

Как сообщал "Обозреватель", 24 апреля президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил об отмене реформы социального обеспечения, которая привела к волне массовых протестов.