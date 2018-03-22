Объявили бойкот: в Госдуме разгорелся скандал из-за секс-домогательств

22 марта несколько крупных российских СМИ объявили об отзыве своих корреспондентов из Госдумы.

Как сообщает "Медуза", бойкот российскому парламенту объявили холдинг РБК, телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", газета "Коммерсант", телеканал RTVI и другие.

"Поводом этому послужило решение депутатской комиссии по этике, рассматривавшей дело депутата Леонида Слуцкого, которого обвинили в сексуальных домогательствах несколько журналисток. Комиссия не усмотрела нарушения поведенческих норм в действиях депутата, отметив, что обвинения в его адрес носили спланированный характер", - пишет издание.

Позже Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о приостановлении аккредитации журналистов тех СМИ, которые решили отозвать своих корреспондентов из Госдумы в связи с делом Слуцкого.

На входе в Госдуму у охраны появились списки журналистов, которым запрещен вход в здание парламента.

Володин добавил, что сами принципы аккредитации журналистов в Госдуму не изменялись.

Стоит добавить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать дело Слуцкого.

На брифинге 22 марта журналисты четыре раза просили его высказаться на эту тему, однако Песков каждый раз отвечал отказом.

Как сообщалось, ранее комиссия Госдумы по этике обратилась к Слуцкому за объяснениями в связи с жалобами на домогательства с его стороны. Таких жалоб было четыре: от журналисток Фариды Рустамовой, Дарьи Жук, Екатерины Котрикадзе и от Ксении Собчак.

Ранее трое из обратившихся в комиссию, за исключением Собчак, сообщили о домогательствах со стороны Слуцкого в СМИ.

Сам депутат в соцсетях заявил, что "попытки сделать из него русского Харви Вайнштейна больше всего похожи на дешевую, низкопробную провокацию". Позже, 8 марта, он в Facebook извинился перед женщинами, которых когда-либо обидел, и сказал, что произошло это не по злому умыслу.

Также глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова рассказала, как ей пришлось сделать замечание Слуцкому за его невежливое поведение.