Бойкот против России из-за Скрипаля: появился прогноз по реакции ЕС

Есть веские основания предполагать, что Великобритания не получит реальной поддержки стран Европейского союза в деле против России из-за отравления шпиона Сергея Скрипаля.

"В этом вопросе показательно недавнее заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который сказал, что отравление Скрипаля - это британо-российский вопрос, а не европейский. Кстати, на прошлой неделе были новости, что Франция тоже не настроена на серьезные шаги", — сказал в комментарии "Обозревателю" заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

По его мнению, есть большая вероятность того, что в ЕС так и ограничатся заявлениями.

"Пока Лондон первым не предпримет более радикальных шагов, то убедить союзников по НАТО поддержать их будет сложно. Как минимум называть конкретные имена тех, кто принимал в этом участие, и внести их в "черный список". Плюс арест активов таких людей. То есть самим предпринимать дальнейшие шаги, чтобы требовать от стран Европы чего-то большего.

Как сообщал "Обозреватель", Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.