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Боится поглощения Беларуси: стало известно о давлении Путина на Лукашенко

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Президенту Беларуси Александру Лукашенко нелегко даются переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным из-за постоянного давления последнего, однако он продолжает противится Кремлю.

Такое мнение выразил представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук в интервью на канале "112 Украина".

"Для него все непросто. Очень непросто. Мы знаем, что была серьезная атака в конце декабря, когда были переговоры большой правительственной делегации из России в Минске. Там им не все удалось", – рассказал Марчук.

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Лукашенко и Путин

Лукашенко и Путин

Politeka

"А потом прошли еще в Москве переговоры Лукашенко с Путиным. Там тоже не все получились. Хотя на публику говорились традиционные риторические вещи. А теперь Сочи. Там господин Лукашенко со всем своим правительством был почти три дня – снова на переговорах с Путиным. Хотя он говорит нейтральные вещи, что суверенитет для него – это святое. Но, если помните, он сказал: мы-то можем объединиться, но народы должны сказать первое слово", – добавил он.

Евгений Марчук

Евгений Марчук

Скриншот из видео

При этом, по словам Марчука, Лукашенко в личном разговоре заверил его, что со стороны Беларуси не может быть угроз для Украины, и искал союзника в борьбе против Кремля.

"Но мы взрослые люди и понимаем, что может случиться так, что от него ничего не будет зависеть. Но, как мы видим, он достаточно серьезно противится этому процессу", – резюмировал представитель Украины в ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Лукашенко может провести досрочные президентские выборы, чтобы не позволить русским агентам на них влиять.

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Персоны
Александр ЛукашенкоВладимир Путин
Место
Беларусь
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