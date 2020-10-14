Бои за Нагорный Карабах возобновились: войска Азербайджана ударили по технике Армении

Карина Бондаренко Мир 14:08, 14.10.2020 Обновлено: 16:44, 14.10.2020

В среду, 14 октября, в непризнанном Нагорном Карабахе активизировались широкомасштабные боевые действия между Арменией и Азербайджаном.

Азербайджанские военные нанесли удар по военной технике на территории Армении, сообщили в армянском министерстве обороны.

Военные Азербайджана сообщили, что нанесли "упреждающий" удар по ракетным комплексам ради "безопасности гражданского населения". По их словам, данные ракеты были нацелены на гражданские объекты.

После чего армянские военные заявили, что оставляют за собой право атаковать любой военный объект на территории Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации заявил, что Азербайджан якобы требовал сдать семь районов вокруг Карабаха в обмен на мир в регионе.

Затем он сообщил, что "карабахские" войска отступают в северном и южном направлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в районе города Гадрут в Нагорном Карабахе активизировались широкомасштабные боевые действия между Арменией и Азербайджаном.

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