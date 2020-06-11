Разоблачен фейк об участии украинцев в боях в Триполи: что не так с "доказательствами"

Дарья Дурова Мир 18:38, 11.06.2020

В сети появился фейк о якобы участии украинцев из ЧВК "Вагнер" в боях в столице Ливии Триполи.

Как "доказательство" этому опубликованы фото надписей и рисунка якобы герба Украины, сделанных в южных районах города. Об этом на своем Telegram-канале Nachtigal сообщил украинский журналист-международник Игорь Соловей.

В Триполи заметили "украинские" надписи
Коллаж

Он назвал фейк смешным, обратив внимание на ошибку в слове "Украина". Кроме того, неизвестный, который хотел нарисовать "герб" страны, очевидно, не знал, как он выглядит. На снимке также запечатлено "признание": "Мы хохлы".

"Задайте себе вопрос: украинец смог бы назвать сам себя "хохлом", выдать тризубец Посейдона за герб Украины и наконец написать с грубыми ошибками "Слава Украine"? А исполнители смогли", – отметил Соловей.

Надписи в Триполи
Telegram-канал Nachtigal

По его мнению, это "российские ИПСОшники из ГРУ ведут пропагандистскую компанию по втягиванию Украины, в том или ином виде, в ливийский конфликт".

Надписи в Триполи
Telegram-канал Nachtigal
Надписи в Триполи
Telegram-канал Nachtigal
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попало видео того, как правительственные силы Ливии уничтожают российские ЗРПК "Панцирь" с помощью турецких беспилотников Bayraktar.

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Мир

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