Разоблачен фейк об участии украинцев в боях в Триполи: что не так с "доказательствами"

В сети появился фейк о якобы участии украинцев из ЧВК "Вагнер" в боях в столице Ливии Триполи.

Как "доказательство" этому опубликованы фото надписей и рисунка якобы герба Украины, сделанных в южных районах города. Об этом на своем Telegram-канале Nachtigal сообщил украинский журналист-международник Игорь Соловей.

В Триполи заметили "украинские" надписи Коллаж

Он назвал фейк смешным, обратив внимание на ошибку в слове "Украина". Кроме того, неизвестный, который хотел нарисовать "герб" страны, очевидно, не знал, как он выглядит. На снимке также запечатлено "признание": "Мы хохлы".

"Задайте себе вопрос: украинец смог бы назвать сам себя "хохлом", выдать тризубец Посейдона за герб Украины и наконец написать с грубыми ошибками "Слава Украine"? А исполнители смогли", – отметил Соловей.

Надписи в Триполи Telegram-канал Nachtigal

По его мнению, это "российские ИПСОшники из ГРУ ведут пропагандистскую компанию по втягиванию Украины, в том или ином виде, в ливийский конфликт".

Надписи в Триполи Telegram-канал Nachtigal

Надписи в Триполи Telegram-канал Nachtigal

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попало видео того, как правительственные силы Ливии уничтожают российские ЗРПК "Панцирь" с помощью турецких беспилотников Bayraktar.