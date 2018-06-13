Бои в секторе Газа: в ООН предъявила обвинения Израилю

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осудила действия Израиля в секторе Газа.

Голосование состоялось в ходе возобновленной 10-й специальной сессии ГА. "За" выступили 120 государств, против — 8, еще 45 - воздержались.

Вынесенный на ГА ООН документ во многом повторял формулировки проекта резолюции, который ранее не прошел в Совете безопасности ООН из-за вето США.

В проекте резолюции выражается сожаление из-за использования "чрезмерной, непропорциональной и неизбирательной силы со стороны Израиля против мирных жителей Палестины на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим и сектор Газа".

От Израиля потребовали "воздержаться от подобных действий и соблюдать законные обязательства". Также был озвучен призыв обеспечить немедленное прекращение огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на границе Израиля и сектора Газа вспыхнули новые бои.