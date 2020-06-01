Богдан Вечирко: что известно об "украинце", оказавшемся в эпицентре протестов в США

В сети появилось фото водителя грузовика Богдана Вечирко, который на большой скорости влетел в толпу протестующих из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США. Мужчину поместили в тюрьму округа Хеннепин.

Как сказано на сайте wikiglobals, Вечирко 35 лет, проживает он в получасе езды от Миннесоты. Мужчина работает на грузовую компанию Kenan Advantage как внешний подрядчик. Мотивы его поступка пока неизвестны.

Кроме того, Вечирко был поклонником Трампа и даже трижды отправлял пожертвование в сто долларов комитету Трампа "Сделай Америку снова великой" в 2019 году. Судя по пожертвованиям, Вечирко – избиратель, а следовательно гражданин США.

Богдан Вечирко fox9.com

strana.ua

В Миннесоте у него уже были проблемы с законом. Его обвиняли в ложных телефонных звонках на линию 911. А также в нападении на членов семьи с угрозами насилия, за что Вечирко был осужден по статье "Хулиганство". Он также управлял снегоходом без регистрации, не пристегивался ремнем безопасности в машине и у него не было страховки.

Богдан Вечирко

Американский русскоязычный сайт для иммигрантов Vinograd.us утверждает, что Богдан родом из Винницкой области.

strana.ua

Вместе с тем, в сети якобы нашли страницу Вечирко в Facebook, однако на фото можно увидеть, что у мужчин по-разному растут волосы, а также отличается форма губ.

Возможный аккаунт Вечирко в сети strana.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в США протесты из-за убийства Джорджа Флойда переросли в беспорядки в центре Вашингтона. Парк Лафайет в нескольких кварталах от Белого дома охватили пожары, а полиция применила к митингующим слезоточивый и перечный газ.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram