Группа богатых стран, представляющая 13% мирового населения, уже закупила более половины обещанных доз будущих вакцин против COVID-19

Об этом сообщило FMTnews со ссылкой на отчет международной группы Oxfam. Эксперты проанализировали сделки между правительствами и производителями пяти ведущих вакцин-кандидатов.

Пять проанализированных вакцин были произведены AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer и Sinovac.

В Oxfam подсчитали, что совокупная производственная мощность этих пяти вакцин-кандидатов составляет 5,9 миллиарда доз, что достаточно для трех миллиардов человек, учитывая, что для всех пяти будущих вакцин потребуется или весьма вероятно потребуется две дозы.

К настоящему времени согласованы сделки на поставку 5,3 миллиарда доз, из которых 2,7 миллиарда (51%) были куплены развитыми странами, территориями и регионами, включая США, Великобританию, Европейский Союз, Австралию, Гонконг и Макао, Японию и Швейцарию.

Остальные 2,6 миллиарда доз были куплены или обещаны развивающимся странам, в том числе Индии, Бангладеш, Китаю, Бразилии, Индонезии и Мексике.

"Доступ к спасительной вакцине не должен зависеть от того, где вы живете или сколько у вас денег. Разработка и утверждение безопасной и эффективной вакцины имеет решающее значение, но не менее важно убедиться, что вакцины доступны каждому", – отметил Роберт Сильверман из Oxfam.

Поэтому международные организации призвали к бесплатной "народной вакцине", справедливо распределяемой в зависимости от потребности.

"Это станет возможным только в том случае, если фармацевтические корпорации позволят производить вакцины как можно шире, свободно делясь своими знаниями без патентов, вместо того, чтобы защищать свои монополии и продавать их тому, кто больше заплатит", – заявили в Oxfam.

Oxfam – международное объединение из 17 организаций, работающих в более чем 90 странах по всему миру. Целью деятельности объединения является решение проблем бедности и связанной с ней несправедливостью во всем мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, богатые страны уже заказали более миллиарда доз вакцин от коронавируса, что вызывает опасения, что остальной мир будет стоять за ними в очереди.