 "Бог существует!" Пожар в соборе Парижской Богоматери заставил женщину поверить в чудо

Отсутствие повреждений на алтаре и кресте после пожара в соборе Парижской Богоматери доказывает существование Бога.

Такое предположение сделала пользователь Twitter Кейли Крейн в день происшествия. Ее запись стала вирусной, набрав около 100 тысяч лайков и репостов.

"После всех разрушений, что принес с собой огонь в Нотр-Даме, алтарь и крест остались нетронутыми. Пожалуйста, объясните мне, как после этого можно не поверить в Бога", — написала она и опубликовала фотографию интерьера собора после пожара.

В комментариях к публикации пользователи пытались доказать Крейн, что сохранение золотого креста можно объяснить с точки зрения науки.

"Температура плавления золота — 1064 градусов Цельсия, а температура, при которой горит дерево, составляет около 600 градусов", — написал юзер.

"Камни тоже остались нетронутыми. Я теперь верю в камни. Теперь убежден, что камни — мои господа и спасители!" — пошутил пользователь.

"Твое предположение о том, что огонь с температурой 600 градусов Цельсия каким-то образом расплавит металл, плавящийся при 1064 градусах, доказывает, почему нам так сильно нужна образовательная реформа", — заключил юзер.

After all the aftermath and destruction of the Notre Dame fire, the alter and cross remained untouched. Please explain to me how you don’t believe in God after seeing this. pic.twitter.com/xUFmB7VnRG