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 "Бог существует!" Пожар в соборе Парижской Богоматери заставил женщину поверить в чудо

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Отсутствие повреждений на алтаре и кресте после пожара в соборе Парижской Богоматери доказывает существование Бога.

Такое предположение сделала пользователь Twitter Кейли Крейн в день происшествия. Ее запись стала вирусной, набрав около 100 тысяч лайков и репостов.

"После всех разрушений, что принес с собой огонь в Нотр-Даме, алтарь и крест остались нетронутыми. Пожалуйста, объясните мне, как после этого можно не поверить в Бога", — написала она и опубликовала фотографию интерьера собора после пожара.

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В комментариях к публикации пользователи пытались доказать Крейн, что сохранение золотого креста можно объяснить с точки зрения науки.

Пожар в соборе Парижской Богоматери

Пожар в соборе Парижской Богоматери

Twitter Кейли Крейн

"Температура плавления золота — 1064 градусов Цельсия, а температура, при которой горит дерево, составляет около 600 градусов", — написал юзер.

"Камни тоже остались нетронутыми. Я теперь верю в камни. Теперь убежден, что камни — мои господа и спасители!" — пошутил пользователь.

"Твое предположение о том, что огонь с температурой 600 градусов Цельсия каким-то образом расплавит металл, плавящийся при 1064 градусах, доказывает, почему нам так сильно нужна образовательная реформа", — заключил юзер.

 "Бог существует!" Пожар в соборе Парижской Богоматери заставил женщину поверить в чудо
 "Бог существует!" Пожар в соборе Парижской Богоматери заставил женщину поверить в чудо

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 15 апреля в знаменитом соборе Парижской Богоматери во Франции разгорелся пожар, который полностью смогли потушить только спустя 12 часов. Причину возгорания связывают с ремонтными работами.

  • Пожар обрушил шпиль, часы и крышу сооружения, однако основные конструкции собора удалось спасти, как и бесценные святыни, хранимые в Нотр-Даме.

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