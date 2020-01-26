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26 января • обновлено в 08:44
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Боевые самолеты Израиля ударили по сектору Газа: все детали

1.2т
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Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск горящих шаров.

Об этом сообщается на странице Армии обороны Израиля в Twitter. "Мы только что поразили цели ХАМАС в секторе Газа после того, как из Газы были выпущены воздушные шары со взрывчаткой в направлении Израиля", — говорится в заявлении.

Отмечается, что боевые самолеты атаковали посты Хамаса в центре и на юге сектора Газы. Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

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Боевые самолеты Израиля ударили по сектору Газа

Боевые самолеты Израиля ударили по сектору Газа

Иллюстрация

Израильские военные также пообещали и дальше уничтожать “террористическую деятельность, направленную против Израиля и его народа”.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января военные Израиля открыли огонь по палестинцам, которые в районе границы с сектором Газа бросили гранату.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Израиль
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