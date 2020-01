Боевые самолеты Израиля ударили по сектору Газа: все детали

Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск горящих шаров.

Об этом сообщается на странице Армии обороны Израиля в Twitter. "Мы только что поразили цели ХАМАС в секторе Газа после того, как из Газы были выпущены воздушные шары со взрывчаткой в направлении Израиля", — говорится в заявлении.

Отмечается, что боевые самолеты атаковали посты Хамаса в центре и на юге сектора Газы. Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Израильские военные также пообещали и дальше уничтожать “террористическую деятельность, направленную против Израиля и его народа”.

We just struck Hamas targets in #Gaza, after a series of balloons with explosives attached to them were launched from Gaza into #Israel.



We will continue operating against attempts to harm Israeli civilians.