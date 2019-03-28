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Боевой самолет США прилетел к Керченскому проливу: что происходит

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Самолет ВМС США EP-3E Aries II провел разведку вблизи Керченского пролива и границ России.

Как передает "Интерфакс", самолет с бортовым номером 157316 вылетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит.

В течение около четырех часов он курсировал по маршруту от западных границ Крыма вдоль его южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив, вплоть до Кубани в районе Новороссийска на высоте 7,4 тыс. метров.

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EP-3E Aries II

EP-3E Aries II

airliners.net

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта у границ России возле Калининградской области был замечен американский самолет Boeing RC-135V Rivet Joint.

Также ранее в сети появилось видео "схватки"бомбардировщика США B-52H с российскими истребителями над Балтийским морем.

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Темы
Аннексия КрымаХолодная война между Западом и Россией
Место
США
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