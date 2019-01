Боевики разнесли танк России и сняли это на видео

В Йемене шиитские боевики объединения хуситов разбомбили российский танк Т-34, который находился на вооружении просаудовского режима.

Боевики сняли свой успех на видео. Об этом сообщает Yemen Observer. По танку ударили из противоракетной пушки. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

На кадрах видно, что Т-34 загорелся. Во время начала войны в Йемене в стране находилось около 30 российских танков.

Houthis destroyed a T-34-85 (!) tank with an ATGM near Damt town, Dhale province. pic.twitter.com/RGRek2heip