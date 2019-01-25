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Боевики разнесли танк России и сняли это на видео

4.7тЧитать материал на украинском

В Йемене шиитские боевики объединения хуситов разбомбили российский танк Т-34, который находился на вооружении просаудовского режима.

Боевики сняли свой успех на видео. Об этом сообщает Yemen Observer. По танку ударили из противоракетной пушки. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

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На кадрах видно, что Т-34 загорелся. Во время начала войны в Йемене в стране находилось около 30 российских танков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России руководство одной из воинских частей Петропавловск-Камчатского региона распорядилось выбросить в болото боеприпасы на 1,3 миллиона рублей.

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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
ДА УЛИ ЕГО ПАЛИТЬ ТО
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Ustimovich Maksim
Ustimovich Maksim
Читая коментарии российских ура патриотов предлагающих разбомбить Киев ,удивляюсь на фоне этой статьи в Обозревателе.Не надо ни кого бомбить ,употребляя что то "тяжелое"(судя по написанному в статье) украинцы сами,развалят разбомбят Украину и сожгут Киев- как это было при Андрее Боголюбском.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Т-34 соучастники бандер разве что на постаменте могли подбить)))
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