Боевики разнесли танк России и сняли это на видео

В Йемене шиитские боевики объединения хуситов разбомбили российский танк Т-34, который находился на вооружении просаудовского режима.

Боевики сняли свой успех на видео. Об этом сообщает Yemen Observer. По танку ударили из противоракетной пушки. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

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На кадрах видно, что Т-34 загорелся. Во время начала войны в Йемене в стране находилось около 30 российских танков.

Houthis destroyed a T-34-85 (!) tank with an ATGM near Damt town, Dhale province. pic.twitter.com/RGRek2heip — Yemen Observer (@YemeniObserv) 24 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России руководство одной из воинских частей Петропавловск-Камчатского региона распорядилось выбросить в болото боеприпасы на 1,3 миллиона рублей.

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