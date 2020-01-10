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10 января • обновлено в 18:30
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После удара ракеты? Всплыло новое видео с моментом крушения украинского Boeing

1.3т
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В сети появилось новое видео с моментом крушения украинского самолета Boeing 737 рейсом Тегаран-Киев в небе над Ираном.

Ролик опубликовал в Telegram-канале пользователь Нариман Гариб (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как воздушное судно вспыхнуло прямо на ходу. По словам автора видео, он снял момент после возможного попадания в самолет ракеты.

Новости
Снято из авто: появилось новое видео катастрофы Boeing в Иране

Всплыли новые кадры крушения украинского Boeing

Всплыли новые кадры крушения украинского Boeing

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Теги
разбился самолет МАУ самолет
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Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Амepиканская разведка засекла пуск иранских ракет по украинскому Боингу. А пуск иранских ракет по своим авиабазам в Ираке – не засекла. Такое бывает, просто поверьте
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2
1
Пети Moщи
Пети Moщи
Доскролил, где видео?
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2
1
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Пети Moщи, Оно ж секретное, ты что не знал?)
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