После удара ракеты? Всплыло новое видео с моментом крушения украинского Boeing

В сети появилось новое видео с моментом крушения украинского самолета Boeing 737 рейсом Тегаран-Киев в небе над Ираном.

Ролик опубликовал в Telegram-канале пользователь Нариман Гариб (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как воздушное судно вспыхнуло прямо на ходу. По словам автора видео, он снял момент после возможного попадания в самолет ракеты.

Всплыли новые кадры крушения украинского Boeing

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