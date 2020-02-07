Boeing обнаружила новую проблему в скандальных 737 Max

В компании Boeing обнаружили новую проблему, связанную с программным обеспечением самолетов 737 Max.

Об этом заявил руководитель Федерального управления гражданской авиации (FAA) Стив Диксон, сообщает Bloomberg.

Проблему обнаружили во время летных испытаний. Она заключалась в том, что индикаторная лампа, предназначенная для предупреждения о неисправности системы, которая помогает поднимать и опускать нос самолета, включалась, когда этого не предполагалось.

Boeing 737 Max

По словам Диксона, эту проблему необходимо устранить до возвращения 737 Max в эксплуатацию. Диксон также заявил, что сертификационный полет 737 Max могут провести в ближайшие недели.

"Мы включаем изменения в программное обеспечение 737 Max до того, как парк будет возвращен в эксплуатацию, чтобы этот индикатор светился только по назначению", – сказали в компании.

Ранее акции Boeing подорожали на 3,7% после заявления Диксона о скором сертификационном полете 737 Max. В 2019 году стоимость акций концерна упала на 15,7%.

Отметим, что Boeing прекратила сборку пассажирских самолетов серии 737 MAX после двух смертельных авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке 10 марта. На борту находились граждане 33 стран. Среди пассажиров были 32 кенийца, 17 эфиопов и 7 граждан Британии, трое россиян. 19 пассажиров были сотрудниками ООН.

Это не первое крушение данной модели лайнера. Так, утром 29 октября индонезийский пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 рухнул в море в районе западного побережья острова Ява. На борту находились 188 человек, включая экипаж, все они погибли.

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