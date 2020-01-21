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21 января • обновлено в 20:42
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Boeing авиакомпании Ryanair загорелся в воздухе: салон в дыму попал на видео

1.7т
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Самолет Boeing 737 авиакомпании Ryanair, который следовал из Бухареста (Румыния) в Лондон (Великобритания), наполнился дымом через несколько минут после взлета.

Происшествие случилось во время набора лайнером высоты. Видео из салона горящего самолета опубликовали на странице "НТВ" в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

После ЧП самолет смог быстро вернуться в аэропорт вылета. На записи слышно, как напуганные пассажиры кричат и плачут во время полета.

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Cамолет Ryanair

Cамолет Ryanair

delo.ua

"Только чудом обошлось без трагедии", – говорится под видео.

Ранее OBOZREVATEL писал, что самолет венгерской авиакомпании Wizz Air попал в опасную ситуацию над аэропортом "Киев" (Жуляны).

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
самолет
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