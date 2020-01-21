Boeing авиакомпании Ryanair загорелся в воздухе: салон в дыму попал на видео

Самолет Boeing 737 авиакомпании Ryanair, который следовал из Бухареста (Румыния) в Лондон (Великобритания), наполнился дымом через несколько минут после взлета.

Происшествие случилось во время набора лайнером высоты. Видео из салона горящего самолета опубликовали на странице "НТВ" в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

После ЧП самолет смог быстро вернуться в аэропорт вылета. На записи слышно, как напуганные пассажиры кричат и плачут во время полета.

Cамолет Ryanair delo.ua

"Только чудом обошлось без трагедии", – говорится под видео.

Аэрофобы есть? Не смотрите это видео. Салон Boeing 737 авиакомпании Ryanair за считаные минуты наполнился дымом во время набора высоты. Лайнер должен был лететь из Бухареста в Лондон. Только чудом обошлось без трагедии, самолет смог быстро вернуться в аэропорт вылета pic.twitter.com/plOotr5e5T — НТВ (@ntvru) 21 января 2020 г.

Ранее OBOZREVATEL писал, что самолет венгерской авиакомпании Wizz Air попал в опасную ситуацию над аэропортом "Киев" (Жуляны).

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!