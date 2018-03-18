"Б*ндеровцы, укр*пы, америкосы": правнук чекиста пристыдил россиян

Россияне постоянно ищут себе новый предмет ненависти - от родственников бывших "палачей" до "б*ндеровцев" и "укр*пов".

Такое мнение высказал правнук экс-чекиста, экс-главы НКВД Кабардино-Балкарской АССР Александр Антонов, передает "Радио Свобода".

Он на ярких примерах показал главную, по его словам, проблему российского общества.

"Не прошлое моей семьи причина волнения, а происходящее настоящее. Не мой предок, покойный, лишает меня возможности говорить о нем, а ныне живущие соотечественники, жаждущие найти очередной предмет ненависти: либерасты, укр*пы, б*ндеровцы, п*ндосы-америкосы, теперь вот "внуки палачей", - подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российский политолог, лидер "лево-патриотического" движения "Суть времени" Сергей Кургинян заявил, что власть в современной Украине принадлежит лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере.