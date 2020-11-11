BMW в РФ начала показывать Крым российским

В навигаторах автомобилей BMW, которые продаются в России, стала доступна функция установки карты, на которой временно оккупированный Крым отмечен как территория Российской Федерации.

Об этом написала российская служба ВВС, напомнив, что страны ЕС и США официально считают Крым украинским.

"BMW Group ведет постоянную работу по обновлению картографических данных навигационных систем, в том числе с учетом законодательства страны/региона, где автомобиль приобретается или эксплуатируется. Однако есть возможность изменить настройки, заданные по умолчанию, если клиент пожелает эксплуатировать автомобиль в другой юрисдикции", – сказано в ответе пресс-службы российского отделения группы BMW на запрос журналистов.

В статье также отмечается, что подобную практику внедрили и в компании Nissan. Например, на навигационном портале этого производителя авто оккупированный Крым также показан как часть России, если заходить на сайт с российского IP-адреса. При этом пользователям с IP других стран сайт Nissan Navigation Portal показывает Крым украинским.

Что касается навигационных систем Volkswagen, то там карты также могут различаться в зависимости от страны.

"Однако это не позволяет делать какие-либо выводы о позиции Volkswagen по отношению к международным и территориальным границам", – говорится в ответе компании на журналистский запрос.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле американское издание The New York Times опубликовало карту распространения коронавируса COVID-19 в мире, на которой оккупированный Крым был обозначен российской территорией. Ошибка была исправлена лишь после заявления посольства Украины в США.