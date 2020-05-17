Бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг планирует выделить примерно 250 миллионов долларов в поддержку кандидатуры демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

Об этом сообщает на Reuters. Правда, отмечается, что представители последнего отказались подтверждать соответствующую информацию.

"Как сказал Майк, он поддерживает экс-вице-президента в противостоянии с Дональдом Трампом. В настоящее время мы ищем, как лучше всего поддержать Байдена, а также победу демократов", – прокомментировала представитель Блумберга.

Байден, Блумберг и Трамп

В команде же экс-вице-президента подчеркнули, что ранее Блумберг выразил официальную поддержку Байдену в марте этого года, после того, как сам снял свою кандидатуру с президентской гонки.

Известно, что в апреле Байден и Трамп собрали около 60 миллионов долларов каждый, однако в целом республиканцы и нынешний американский лидер имеют значительное денежное преимущество.

Напомним, что выборы 46-го президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL: