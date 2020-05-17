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17 мая • обновлено в 08:01
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Блумберг выделит $250 млн Байдену на борьбу против Трампа на выборах США-2020

1.8т
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Бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг планирует выделить примерно 250 миллионов долларов в поддержку кандидатуры демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

Об этом сообщает на Reuters. Правда, отмечается, что представители последнего отказались подтверждать соответствующую информацию.

"Как сказал Майк, он поддерживает экс-вице-президента в противостоянии с Дональдом Трампом. В настоящее время мы ищем, как лучше всего поддержать Байдена, а также победу демократов", – прокомментировала представитель Блумберга.

Байден, Блумберг и Трамп

Байден, Блумберг и Трамп

В команде же экс-вице-президента подчеркнули, что ранее Блумберг выразил официальную поддержку Байдену в марте этого года, после того, как сам снял свою кандидатуру с президентской гонки.

Известно, что в апреле Байден и Трамп собрали около 60 миллионов долларов каждый, однако в целом республиканцы и нынешний американский лидер имеют значительное денежное преимущество.

Напомним, что выборы 46-го президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Выборы в США
Персоны
Джо Байден Дональд Трамп
Место
США
Тег
президент
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