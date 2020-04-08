Польские ученые заявили, что обнаружили вещество, способное снизить активность коронавируса COVID-19.

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Испытания на животных прошли успешно, однако на человеке препарат еще не тестировали. Об этом сообщает Польское агентство печати.

Изобретение представляет собой химическое соединение под названием HTCC. При этом вещество влияет не только на новый тип коронавируса, но и на MERS-CoV — возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, который появился в Саудовской Аравии осенью 2012 года.

Ученые нашли вещество, блокирующее коронавирус ca-irnews.com

По мнению ученых, это многообещающий первый шаг на пути к изобретению лекарства. HTCC было запатентовано и ранее тестировалось на животных – у грызунов эта субстанция не вызывала ухудшений в работе органов дыхания и не демонстрировала токсичности.

Ученые похвастались, что использовали не только стандартную клеточную модель, но и продвинутую систему, моделирующую полностью дифференцированный эпителий дыхательной системы человека.

HTCC – полимерное соединение, которое было создано на основе хитозана, полученного из креветок или грибов. Исследователи показали, что этот полимер связывается с белком Спайка, который образует "корону" вируса, и блокирует его взаимодействие с рецептором клетки и, как следствие, с вирусом, попадающим в клетку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайские врачи в рамках исследования применили способ лечения коронавируса с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел, и получили результат за три дня.

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