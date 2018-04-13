Блокировка Telegram в РФ: названа дата

Роскомнадзор начнет блокировку мессенджера Telegram на территории Российской Федерации c 16 апреля.

"Роскомнадзор направит адреса Telegram в выгрузку для операторов связи на блокировку мессенджера в понедельник", – сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с решением ведомства.

Кроме того, веб-версия мессенджера уже внесена в реестр запрещенных ресурсов.

"Роскомнадзор внес web.telegram.org (веб-версия - ИФ) и t.me (сайт - ИФ) в реестр запрещенных сайтов", – рассказал руководитель международной правозащитной группы "Агора", представляющей интересы мессенджера Павел Чиков.

Отмечается, что адреса внесены в реестр по решению Таганского суда Москвы, но доступ к ним пока не ограничен.

Как сообщал "Обозреватель", 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора на блокировку Telegram в России. По словам руководителя мессенджера Павла Дурова, компания будет использовать все возможные способы для ее обхода.