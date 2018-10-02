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Галина Остаповець
Галина Остаповець
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Путин, как артист в цирке, должен держать равновесие. Иначе шею перекусят - немецкий журналист

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Почему в Германии считают Россию своим самым ближайшим соседом, а президента Владимира Путина спасителем западной цивилизации - в интервью OBOZREVATEL рассказал немецкий журналист Борис Райтшустер.

- Какие на самом деле отношения у Ангелы Меркель и Владимира Путина? Говорят, они друг друга недолюбливают.

- Я думаю, у них личная неприязнь, но Путин имеет определённые рычаги влияния на Меркель. Это может быть Сирия, потому что в Кремле и в Берлине прекрасно понимают, что новый поток беженцев - это жуткая проблема для Ангелы Меркель. Не забывайте, что Путин работает в организации, которая специализируется на том, чтобы влиять на людей и вынуждать их принимать выгодные ему решения. Инструментов у этой организации - куча.

Путин, как артист в цирке, должен держать равновесие. Иначе шею перекусят - немецкий журналист

- Меркель недавно заявила, что Германия может присоединиться к удару западной коалиции в Сирии, хотя раньше страна соблюдала некий нейтралитет.

- Германия проявляла нейтралитет, ведь для немцев участие в каких-либо военных действиях - очень болезненный вопрос. Почему она идет на такой шаг сейчас - сказать сложно. Может, есть давление со стороны западных партнеров или были опросы общественного мнения, которые показывали, что это надо делать. У людей есть логичный аргумент - это беженцы. Может, они считают, что участие Германии в ударе западной коалиции увеличит шансы избежать нового потока беженцев. Это и для канцлера очень важный вопрос. Любые потрясения в вопросе с беженцами - могут быть крайне опасными для нее.

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- Российский социолог Игорь Эйдман говорит, что этот строк канцлера, кстати, четвертый, для Меркель последний.

- Я бы хотел, чтобы это было так, но Ангела Меркель очень сильно зацепилась за власть. В своей партии она выровняла политическое поле, и меня это очень сильно пугает. Когда я слышу, что у Меркель нет альтернативы, у меня волосы дыбом встают. Она хотела бы и на 5-ый строк пойти. Но сейчас для нее главное пережить местные выборы в Баварии. Если они закончится крахом – дальнейшие дела у Мекрель будут трудными.

- У себя в Facebook вы писали, что в Германии сильное российское влияние. В чем оно проявляется?

- Я насчитал 19 причин. Самая главная - это сильнейший антиамериканизм, особенно в элитах. Потом - историческая близость России и Германии тянется еще со времен Романовых и Екатерины ІІ. Помните, Бисмарк говорил, что Россия и Германия должны быть в хороших отношениях. До сих пор многие немцы не осознают, что между ними есть другие страны. В их сознании Россия и Германия - это соседи. И когда даже известные политики выступают и говорят: русским и немцам нужно решить, что делать с Украиной, то у меня это вызывает аллергическую реакцию. Выходит, что многие немцы не понимают, насколько это ужасно.

Путин, как артист в цирке, должен держать равновесие. Иначе шею перекусят - немецкий журналист

Третья причина - это сильнейшее российское лобби. До сих пор в Германии живет много КГБшников, которые работают на Москву. Есть еще хамелеонская способность Путина казаться правым и одновременно левым, чему симпатизируют местные националисты и левые, которые считают, что Путин - спасатель коммунизма. Его любят даже религиозные консерваторы, которые считают, что Путин религиозный спасатель западной цивилизации.

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Вообще многие немцы очень недовольны происходящем в Германии. Я много езжу по стране и вижу этот уровень недоверия к нашей политике и к нашим СМИ. Они не верят, что Путин и Трамп такие плохие, как о них рассказывают журналисты. И вот такая ситуация - это идеальное место для маневров Путина. Те россияне, которые занимаются Германией - все прекрасно понимают и чувствуют. Это прекрасные специалисты, в отличие от наших специалистов по России, которые часто даже языка не знают.

Они четко улавливают нашу слабость, а так как немцы сейчас слабы, им очень легко подливать масла в огонь. Это жутко пугает. Если в послевоенной Германии немцы понимали, кто наш враг, а кто друг, и попытки влияния Москвы и Восточного Берлина тогда были безуспешны, то сейчас немцы просто не понимают, кто и как ведет эту гибридную войну.

- Вы говорите, что немцы крайне не довольны жизнью в своей стране. Украинцы этому удивятся, потому что Германия – одна из стран ЕС с высоким уровнем социальной защиты и работающими законами.

- Многие люди не в том плане недовольны, что у них бедность. Они сильно обеспокоены проблемой миграции, беженцев, преступностью. Они считают, что журналисты и политики их страхов не воспринимают. Кстати, почему у Трампа такой рейтинг? Потому что американцы считают, что элиты занимаются только вопросами меньшинств. Те же самые явления сделали сильной Марин Ле Пен и правое движение в Италии. Это очень большой системный кризис западных элит. Один известный историк об этом так отзывается, что отделение элит от остальной части населения - это почва для роста популизма и радикализма.

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Вот меня недавно объявили "коричневой навозной мухой" и чуть ли не фашистом, в Facebook многие удалили меня из друзей. А я всего лишь описал историю, как мне ночью на улице женщина рассказала, что по ее ощущению стало небезопасно жить в Германии и что она ночью боится ходить по улице. Такое слышу почти в каждом городе, куда приезжаю выступать. А оказывается, когда говоришь публично то, что каждый день тебе рассказывают люди, для многих это табу и действует, как красная тряпка.

Хотя это моя работа и моя обязанность как журналиста.

Я считаю, что в демократическом обществе проблему миграции мы должны обсуждать. Если мы не станем на путь толерантности и плюрализма, взрослой и нейтральной дискуссии - это для Путина будет просто подарком, а враги нашей демократии будут только сильнее.

- Вы жили в России много лет. Сейчас, когда бываете наездами, что думаете об этой стране?

- Когда я бываю в Москве, я вижу очень большое недовольство среди людей российской властью. Многие люди, от таксиста и до рабочего, очень открыто ругаются. Это такое удивительное явление, ведь многие не боятся, что сильно радует и дает надежду.

Мне кажется, что эта пропаганда многим надоела и россияне находятся в политической депрессии. Они глубоко уверены, что ничего не смогут изменить и ожидать какого-то большого движения населения России, как это было в Украине, я думаю, не стоит. Слишком большая пассивность у россиян.

На Западе создается впечатление, что в России живут одни путинисты. Это не так. Даже по опросам, поддержка Путина - это примерно треть населения. 60% просто в политической апатии. Мол, пусть будет, что ж поделаешь? Это значит, что они готовы в какой-то мере к переменам, хотя всегда их боятся. Значит, решает элита, а она во многом не довольна Путиным. Они же воровали миллиарды не для того, чтобы тратить их в Северной Корее. Своих детей они не хотят отправлять в Зимбабве или Иран. То есть это люди, которые полностью направлены на Запад. Жены у них в Англии, дети в Америке, виллы на Лазурном берегу во Франции, деньги в Швейцарии, недвижимость в Германии и им не нужна излишняя конфронтация. Они хотели бы тишины.

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Усталость элит у России достаточно высокая, но они молчат потому, что боятся. Если кто-то первый начнет что-то делать - ему просто снимут голову или же начнут передел имущества.

Политическая система в России не стабильна, внутри она сосредоточена на одном человеке. Это немножко похоже на ГДР в последней стадии. Такое себе политическое кладбище. Правда, в России есть маленькое отличие – это сложные противовесы, конфликт между ФСУ и ФСБ, например. И Путин, как артист в цирке, должен постоянно держать равновесие. Я ему не завидую. Это как в волчьей стае, не дай бог минута слабости, и шею перекусят.

Путин, как артист в цирке, должен держать равновесие. Иначе шею перекусят - немецкий журналист

Такая система может еще 5-6 лет оставаться в таком состоянии, но самая большая точка нестабильности будет в 2023-м году. Тогда опять встанет вопрос о преемнике. По логике этой системы Путину опять придется до последней минуты тянуть с объявлением этого решения, чтобы его не перехитрили.

Но он придумает что-то новое, как всегда. Он очень ловкий, очень хитрый в этом деле. Может, и снова кого-то нового вроде Медведева достать, как зайца из цилиндра. Новое шапито нам обеспечено. Только вот Западу нужно быть готовым к новому этапу нестабильности.

- Также вы бываете и в Украине. Какие перемены бросаются в глаза иностранцу?

- Я замечаю недовольство. Люди жалуются, что живут все хуже. Как показывает история, демократия демократией, но ее на хлеб не намажешь и когда правительство не в состоянии решить основные экономические проблемы - это очень опасно. Мне очень не нравится, что олигархический строй еще в силе. С другой стороны мне нравится, что в обществе есть сознание, что с этим нужно бороться. Украинцы избавились от рабской психологии и терпения. Это хорошо.

Но впереди у вас непростой путь, хотя в отличии от России, вы выбрали правильный вектор. Конечно, постсоветскому обществу присущи многие раковые болезни, но украинцы уже хоть поняли, что это раковая болезнь. А в России ее объявили мышечной массой и народной гордостью.

Путин, как артист в цирке, должен держать равновесие. Иначе шею перекусят - немецкий журналист

Но я не считаю, что точка невозврата в Украине пройдена. Если экономическая ситуация будет ухудшаться, то контрреволюционные силы, которые хотят возродить авторитаризм, могут набирать силу. Мне кажется, украинская власть могла бы сделать и побольше. Порошенко достиг определенных вершин, но я ожидал от него большего.

- Многие ожидали большего, поэтому многие сейчас и разочарованы. Но впереди выборы президента и никто не знает, кто их выиграет.

- И это прекрасно! Еще в 2005-м году один профессор МГУ говорила "какой ужас, какой бардак. В Украине выборы и даже не понятно, кто выиграет". Тогда меня это очень потрясло. Я в отличие от этого профессора считаю, что ваше достоинство и преимущество в том, что власть и сама не знает, перевыберут ее или нет. Поэтому она вынуждена больше стараться. С точки зрения демократии, вы много чего добились.

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- Но как вы сказали, ее на хлеб не намажешь.

- Да, и это беда. Я думаю, что ЕС мог бы здесь больше сделать, но с другой стороны я понимаю их страхи о том, что их деньги могут осесть где-то на швейцарских счетах.

Еще она большая проблема, что в политических приоритетах ЕС Украина на очень низких местах. Даже в газетах это где-то 35 тема. У нас пока жареный петух не клюет… Хотя украинцев тоже не волновал бы конфликт Узбекистана и Туркменистана, например, до тех пор, пока у вас не оказались бы сотни тысяч туркменов.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Автор
Галина ОстаповецьГалина Остаповець
Тема
Санкции против России
Персоны
Борис РайтшустерАнгела МеркельВладимир Путин
Место
Германия
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