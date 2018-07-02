Летал пес Путина: санкции лишили друга президента России элитного самолета

Один из близких друзей президента России Владимира Путина олигарх Геннадий Тимченко из-за санкций лишился личного элитного самолета Gulfstream G650, на котором летала собака главы Кремля.

Как сообщает Reuters, о продаже бизнес-джета свидетельствуют данные брокера и авиационного реестра. Его стоимость стартует от 60 млн долларов.

"Новым владельцем самолета стала дочерняя компания суверенного инвестиционного фонда России - Российского фонда прямых инвестиций. РФПИ не ответил на вопросы "Рейтер" о покупке самолета. Представитель Тимченко сказал, что бизнесмен и его структуры "уже несколько лет не имеют отношения к упомянутому самолету", – сказано в сообщении.

Тимченко купил его в 2013 году. Год спустя олигарх попал в санкционные списки. Он утверждал, что американская компания Gulfstream Aerospace Corporation аннулировала контракт на обслуживание самолета.

В результате, бизнес-джет дважды переходил в реестры воздушных судов разных стран, меняя хвостовой номер и офшорные компании, конечные владельцы которых не раскрывались.

В июне 2018 года в реестре воздушных судов Люксембурга появился новый владелец Gulfstream G650 - зарегистрированная на Кипре компания Amerivo Holdings Limited, которая является "дочкой" РФПИ.

Геннадий Тимченко

По словам исполнительного вице-президента Монакской брокерской компании Boutsen Aviation Матье Пезена, в 2017 году фирму наняли для продажи самолета. Но владельцем уже был не Тимченко, а бизнесмен, чье имя не уточняется. Он купил судно в середине 2016 года. Тогда воздушное судно оценивали в 50 млн долларов.

Первоначальным владельцем была зарегистрирована компания LTS Holdings Limited на Британских Виргинских островах. В 2015 году она попала в список санкций США, потому что действовала в интересах Тимченко и его структур.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году олигарх из-за санкций лишился виллы в Швейцарии.