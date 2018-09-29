Ближний Восток вспыхнет: международник пояснил, почему война в Сирии — надолго

Разрешить конфликт в Сирии с помощью договоренностей между его участниками - невозможно. Этот регион слишком сложен для подобных методов решения проблемы.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко. По его словам, страны, воюющие в Сирии, преследуют слишком разные цели и интересы.

"Для Турции это вопрос обеспечения безопасности своих границ, ведь мы знаем о проблеме курдов. Мы знаем, что у курдов в Ираке есть свое государство, и в Сирии. И Турции надо это контролировать, иначе они получат проблему у себя дома", - объяснил Кравченко.

Для России же, считает эксперт, Сирия выступает в роли полигона для проекции своих сил на относительно большом расстоянии. По сути, это красные линии, которые РФ использует на Сирии и пытается проэкзаменовать ими всех остальных.

"В США там своя, очень давняя война с терроризмом и так же определенные экономические интересы. Израиль - это тоже экономические интересы", - добавил он.

Для Саудовской Аравии же, разъяснил международник, это отдельное скрытое противостояние Ирана и Саудовской Аравии на фоне событий в Сирии.

"В Сирии уже 400 тыс. погибших - это в сорок раз больше чем в Украине. Эта точка уже назрела и перезрела", - считает Кравченко.

По его мнению, эта зона конфликта не ограничится Сирией, ведь это Ближний Восток, где очень остро стоит религиозный вопрос.

"Все это в итоге может перерасти в очень масштабную эскалацию с участием многих больших государств", - резюмировал эксперт.

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