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Ближе к НАТО: Македония приняла историческое решение

1.7тЧитать материал на украинском

Македонский парламент окончательно принял конституционные изменения о переименовании страны на Северную Македонию.

Как передает 24.mk, данное решение поддержало большинство депутатов (81 из 120). Поправками в конституцию была решена проблема с признанием суверенитета соседними государствами.

Переименование государства стало реализацией соглашения с Грецией, которое подписывалось с целью открыть Македонии путь к вступлению в ЕС и НАТО.

Новости
Переименование Македонии: Россия пригрозила ветировать историческое решение

Македония со времен распада Югославии спорит с Грецией относительно названия. По требованию Греции Македония была принята в ООН в 1993 году под названием Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ). Греция настаивает на том, чтобы название Македонии было изменено, чтобы избежать путаницы с греческой провинцией - историческим регионом Македония, которая граничит с одноименной независимой республикой. В связи с этим спором Греция и блокировала вступление Македонии в Европейский Союз и НАТО.

Ближе к НАТО: Македония приняла историческое решение

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Македонии также проводился референдум о переименовании страны, однако он был признан несостоявшимся, поскольку участие в нем приняла лишь 1/3 населения.

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Место
Македония
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ну трэбо ужэ позорное название "Окраина" тоже сменить на что-то более благозвучное - например "Южная Русь".
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Миценко Андрей, да какая проблема! "выбранный" нами следующий президент, по приказу пиндосов хоть на "Нью-Васики" именит))))
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Маладца!!! продать все, даже название своей страны!
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