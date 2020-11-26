И так, новоизбранный президент США Джо Байден представил ключевых членов своей администрации. Одну из главных должностей, а именно кресло госсекретаря может занять Энтони Блинкен. Без преувеличения, он большой знаток геополитики, хорошо знает и понимает Украину. Видимо, свою роль сыграли гены: дедушка по отцовской линии был родом из Киева, и бежал в Штаты от здешних погромов.

Этот факт повлиял на политическое мировоззрение самого Блинкена. За годы пребывания на высоких должностях в администрации Барака Обамы – от советника тогда еще вице-президента Байдена по национальной безопасности до замгоссекретаря, он всегда решительно выступал за вмешательство Америки в ситуациях гуманитарных катастроф. Короче говоря, типичный глобалист – неолиберал, красная тряпка для Трампа и Ко.

Именно Блинкен был главным голосом меньшинства (на тот момент неуспешного, увы) в администрации Обамы, которое выступало за предоставление Украине джавелинов (американский переносной противотанковый ракетный комплекс. – Ред).

Почти уверен, что он продолжит жесткую санкционную политику в отношении Кремля, которая, как известно, и при Трампе не послаблялась, невзирая на его нежелание критиковать мистера Путина по имени. Поэтому главное различие между двумя администрациями будет по части риторики. Хотя бы только уже потому, что Блинкен научен горьким опытом и дважды на русские грабли наступать явно не захочет: именно при его участии в 2009 офисом Байдена была сформулирован реверанс в сторону Путина, под названием "Reset" "ПереЗаГрузка".

Подобно яхте "…Беда", в названии которой перед отплытием пропали первые две буквы, "По…", госдеповский переводчик перевел это как "ПереГрузка", что и было написано на символической кнопке подаренной Хиллари Клинтон Сергею Лаврову. Дальнейшая история, как мы знаем, пошла по Фрейду.

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