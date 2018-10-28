''Блестящая работа'': стали известны детали киберудара США по России

Специальная операция, проведенная киберкомандованием США с целью противодействия распространению российской дезинформации и предотвращения вмешательства России в американские выборы, оказалась чрезвычайно успешной. В первую очередь потому, что её основной целью стали простые исполнители.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по кибербезопасности Владимир Стыран. По его словам, военные кибероперации структуры США проводят уже очень давно, однако на этот раз они продемонстрировали нечто совершенно новое, прислав непосредственно выявленным российским хакерам прямые предупреждения.

"Блестяще, я считаю. Вот такая абсолютно открытая, официальная, образцово-показательная операция - действительно, такое происходит впервые", - заверил Стыран.

Он считает, что США поступили очень верно, применив персональный подход. Ведь людей в России, которые могут выполнять подобные задачи - всего лишь сотни. Закладывая в этих хакеров сомнения во всемогуществе своего государства, российские спецслужбы можно оставить без специалистов.

"Госдеп США представляет для них угрозу, а у американского правосудия очень длинная память. Поэтому молодые и квалифицированные люди, выполняющие такие задачи, даже если они служат где-то в ГРУ, я считаю, что они задумаются, получив такое сообщение. Потому что они думали, что государство обеспечило им анонимность - ан нет!" - резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские спецслужбы совершили очередную кибератаку на Украину.

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