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''Блестящая операция Минобороны'': в сети усомнились в самоубийстве пропагандиста Кремля

6.9тЧитать материал на украинском

Самоубийство журналиста российского пропагандистского телеканала НТВ Никиты Развозжаева, который 29 октября выбросился из окна в Москве, называют "операцией Минобороны РФ".

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), прикрепив ссылку на страницу пособника оккупантов на сайте "Миротворец".

"Очередная блестящая операция Министерства обороны... Увы, парашют не раскрылся, синева... русский прыгает с окна", - написал он.

''Блестящая операция Минобороны'': в сети усомнились в самоубийстве пропагандиста Кремля

Также пользователи усомнились в самоубийстве журналиста.

Никита Развозжаев

Никита Развозжаев

"Выбросили новососы?", "И выбросился ли?", "Исполнил команду вождя: все в рай", "Ну чо, погнали?" - задались юзеры вопросами.

''Блестящая операция Минобороны'': в сети усомнились в самоубийстве пропагандиста Кремля
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"Думал, обыграю": российский журналист поделился "впечатлениями" от нападения пьяного
''Блестящая операция Минобороны'': в сети усомнились в самоубийстве пропагандиста Кремля

Как сообщал OBOZREVATEL, Развозжаев оскандалился после того, как на него напал пьяный мужчина во время прямого эфира из Парка Горького в День ВДВ. Видео избиения кремлевского пропагандиста стало хитом интернета.

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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
Ахахахахахаха!!!))))
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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
А Соловьёву с Искандера в дупло)))
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2
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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
А теперь Скабеевой ноги в бетон и под крымский мост к еб матери в воду))))
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4
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