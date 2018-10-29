''Блестящая операция Минобороны'': в сети усомнились в самоубийстве пропагандиста Кремля

Самоубийство журналиста российского пропагандистского телеканала НТВ Никиты Развозжаева, который 29 октября выбросился из окна в Москве, называют "операцией Минобороны РФ".

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), прикрепив ссылку на страницу пособника оккупантов на сайте "Миротворец".

"Очередная блестящая операция Министерства обороны... Увы, парашют не раскрылся, синева... русский прыгает с окна", - написал он.

Также пользователи усомнились в самоубийстве журналиста.

Никита Развозжаев

"Выбросили новососы?", "И выбросился ли?", "Исполнил команду вождя: все в рай", "Ну чо, погнали?" - задались юзеры вопросами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Развозжаев оскандалился после того, как на него напал пьяный мужчина во время прямого эфира из Парка Горького в День ВДВ. Видео избиения кремлевского пропагандиста стало хитом интернета.