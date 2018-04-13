Благодаря воде: выяснилось, почему выжили Скрипали

Нервно-паралитическое вещество "Новичок" обладает высокой гидроуязвимостью. Оно теряет свои свойства при соприкосновении с водой.

Такое заявление сделал советский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей этого яда, передает "Лента.ру".

Это свойство данного вещества и спасло Скрипалям жизнь, уверен он.

По его словам, в день отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери стоял туман, воздух был влажным. Кроме того, реакция вещества с водой началась, когда гелем с "Новичком" намазали ручку двери в ресторане, где обедал разведчик, заверил ученый.

"Они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала", — сказал химик.

Он добавил, что чистый яд могли изготовить только в специальной лаборатории и высококвалифицированном центре.

Как сообщал "Обозреватель", 10 апреля стало известно, что Юлию Скрипаль выписали из больницы. 11 апреля ее перевели в госпиталь на военной базе. Позже в сети появилось видео, как женщина покинула здание больницы в сопровождении вооруженной охраны.