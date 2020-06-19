Чешский журнал вляпался в скандал с обложкой "черного Гитлера" после антирасистских протестов

Чешский журнал Reflex поместил на свою обложку изображение фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера с темной кожей и прической афро.

Из-за рисунка "черного Гитлера" Facebook-аккаунт главного редактора журнала Марека Стониша забросали жалобами. Его страница попала под бан на 24 часа (чтобы посмотреть фото, поскролльте новость вниз).

В группе журнала в Facebook все еще можно посмотреть скандальную обложку. На изображении также есть подписи: "Черные жизни имеют значение" и "Встанем на колени перед всеми преступниками, которые якобы хотели улучшить положение?"

На сайте Reflex редактор Марек Стониш поделился мнением о том, что мир охватила истерия из-за убийства Джорджа Флойда.

"Меня беспокоит общее лицемерие и притворство борьбы с расизмом. Это не работает", – написал в своей статье редактор журнала.

Он назвал расизмом как притеснения афроамериканцев, так и лозунги о "грязных евреях" на антирасистских демонстрациях в Париже. Стониш подчеркнул, что расизм был и до убийства Флойда.

"Разве крупные корпорации, такие как Google, Facebook или Twitter, не стали такими, какой была коммунистическая цензура?" – задался вопросом он.

Редактор добавил, что его журнал все еще свободный и может продаваться в открытом доступе, чего владельцы соцметей запретить не в силах.

Обложка Reflex. facebook.com/reflexcz

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