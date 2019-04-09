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"Это не зрада, а провал": дипломат из-за России жестко высказался о работе украинцев в ПАСЕ

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Главной проблемой того, что в Парламентской ассамблее Совета Европы собираются рассмотреть запрет наложения санкций на Россию, является нежелание украинской делегации народных депутатов думать над решением этого вопроса.

Об этом в эфире ObozTV сказал дипломат, министр иностранных дел Украины 2003-2005, 2010-2012 гг. Константин Грищенко. Он добавил, что вместо важных задач на международной арене, нардепы думают больше о том, как показать себя в соцсетях.

"К сожалению, многие из тех, кто представляет Украину в разных органах Совета Европы, думают больше о своем Facebook, а не о том, каким образом последовательно работать с теми, от кого зависит решение важных вопросов. Заявление нардепа Владимира Арьева о том, что в так называемом "возвращении РФ" в ПАСЕ нет никакой "зрады", – это тот пример, когда в Украине больше думают о том, как показать свою "титаническую" работу, вместо того, чтобы объяснить, что именно конкретно делает делегация для предупреждения такого развития событий. Это первый шаг, за ним будет второй и третий... По крайней мере, если все будет так дальше идти, то, видимо, в конечном счете, Россия таки вернется в ПАСЕ", – сказал он.

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По словам дипломата, в вопросе о снятии санкций с РФ, которое возникает сегодня, есть провал парламентской делегации Украины в ПАСЕ. Он объяснил, что в Совете Европы нельзя наскоком убедить международных партнеров в своей правоте.

"Это не зрада, а провал": дипломат из-за России жестко высказался о работе украинцев в ПАСЕ

"Конфронтационный подход для продвижения того, что является важным для украинской стороны, далеко не всегда срабатывает. Нужно последовательно работать со всеми делегациями, налаживать контакты. Единственной ошибкой с самого начала было, я думаю, преобразования Генсека организации на врага", – добавил Грищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 8 апреля, в ПАСЕ Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд начнет действовать в интересах России. "С понедельника следите за ПАСЕ. Будет очередная битва", – сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

При этом по словам народнного депутата и члена украинской делегации Борислава Березы, все страны поддержали более компромиссные переговоры и Парламентская Ассамблея Рады Европы отказалась изменить процедуру применения санкций, что позволило бы России вернуться в ее состав.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликт
Персона
Константин Грищенко
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Комусь цікава думка з цього приводу Грищенка - міністра закордонних справ в уряді Азірова? Може, варто ще і Проффесора запитати, що він думає з цього приводу. Повилізала нечисть з усіх щилин...
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Причина проста...вас идиотов в Европе уже все ненавидят
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