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27 января • обновлено в 15:11
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"Биологическое оружие США!" Жириновский впал в маразм из-за коронавируса

1.8т
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Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал вспышку смертельного коронавируса 2019-nCoV в Китае атакой биологическим оружием США.

Причем в распространении инфекции по всему миру, считает он, тоже виновата американская сторона. Очередным маразмом одиозный российский политик отличился в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Наверняка замешаны американские фармацевтические фирмы, они зарабатывают. Главная цель – ударить по экономике Китая, подорвать экономическую мощь, поскольку американцы устают уже от противостояния с Китаем", – заявил Жириновский.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

Второй же целью такой "атаки" он назвал якобы "испытания возбудителей" вируса – для того, чтобы в перспективе это можно было использовать также в военных целях.

При этом россиянин подчеркнул, что такие действия Соединенных Штатов могут обернутся для них ответной реакцией.

"Такое биологические оружие: оно если связано с заражением людей, то сегодня столько авиационных рейсов, эта зараза может перекинуться и на ту страну, которая его использует. А пока это просто лишь бы создать панику", – выдал Жириновский.

Он убежден, что фармацевты станут миллиардерами 2020 года, а в мире об этом вскоре все просто забудут.

"Военные могут смотреть, наблюдать, как бы локализовать применение подобного оружия, чтобы оно не могло перекинуться на другие страны", – повторил свои предположения Жириновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в отеле случился переполох из-за китайцев с "коронавирусом". Семерых увезли на скорых.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
Тег
вирус
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Комментарии
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
" И тебя вылечат Вова!".
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
А эта свадьба, свадьба, свадьба, пела и плясала, И крылья эту свадьбу вдаль несли, Широкой этой свадьбе было места мало, ( 2 раза ) И неба было мало и земли. ( 2 раза )))))))))))))))))))))) В голове Жирика прошел обряд бракосочетания между господином Альцгеймером и госпожой Деменцией. Гостями на свадьбе были тараканы, давно проживающие в черепушке Вольфыча )))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Маразматик з маразмом? Хіба то новина? Це як шукати найкоричневішу какульку...
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