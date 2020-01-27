"Биологическое оружие США!" Жириновский впал в маразм из-за коронавируса

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал вспышку смертельного коронавируса 2019-nCoV в Китае атакой биологическим оружием США.

Причем в распространении инфекции по всему миру, считает он, тоже виновата американская сторона. Очередным маразмом одиозный российский политик отличился в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Наверняка замешаны американские фармацевтические фирмы, они зарабатывают. Главная цель – ударить по экономике Китая, подорвать экономическую мощь, поскольку американцы устают уже от противостояния с Китаем", – заявил Жириновский.

Владимир Жириновский

Второй же целью такой "атаки" он назвал якобы "испытания возбудителей" вируса – для того, чтобы в перспективе это можно было использовать также в военных целях.

При этом россиянин подчеркнул, что такие действия Соединенных Штатов могут обернутся для них ответной реакцией.

"Такое биологические оружие: оно если связано с заражением людей, то сегодня столько авиационных рейсов, эта зараза может перекинуться и на ту страну, которая его использует. А пока это просто лишь бы создать панику", – выдал Жириновский.

Он убежден, что фармацевты станут миллиардерами 2020 года, а в мире об этом вскоре все просто забудут.

"Военные могут смотреть, наблюдать, как бы локализовать применение подобного оружия, чтобы оно не могло перекинуться на другие страны", – повторил свои предположения Жириновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в отеле случился переполох из-за китайцев с "коронавирусом". Семерых увезли на скорых.

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