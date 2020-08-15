А тепер по суті. Без романтизму та емоцій.

1. Олександр Лукашенко заявив, що проти Білорусі почалася іноземна агресія, адже акції протесту, за його словами, організовуються з-за кордону. "Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї "Відкритої Росії", Навального і так далі, і таке інше. Вже агресія почалася проти країни", – заявив Лукашенко на нараді з членами Ради безпеки в п'ятницю. Його цитує держагентство БелТА.

2. Один з опонентів Лукашенко на виборах, пов'язаний з Росією Валерій Цепкало висловив сподівання, що РФ долучиться до врегулювання ситуації в Білорусі. "У Росії, з одного боку, Путін одразу визнав і привітав Лукашенка з перемогою. З іншого боку, все-таки громадська думка у РФ не таке вже єдина. Я гадаю, що РФ у будь-якому випадку треба залучати".

3. Генпрокуратура РФ повідомляє, що раніше затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", частина з яких були українськими громадянами, переправлено в Росію. Нагадаю, що одразу після арешту вагнеровців Росія стверджувала, що всі вони росіяни, адже мають російські паспорти. Україна говорила про те, що з українського громадянства вони не виходили офіційно, тож російський аусвайс – не аргумент. Лукашенко тоді нібито визнавав українську суб'єктність й разом з російським послом викликав "на пагаваріть" українського посла в Білорусі. А тепер таке. Висновок тут один – віддати Білорусь Росії погоджуються всі: Лукашенко, записні опозиціонери та сама Росія. Консенсус покидьків досягнуто. Тепер все залежить від народу.