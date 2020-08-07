Билл Гейтс предсказал миру катастрофу страшнее COVID-19

Изменение климата приведет через десять лет к еще более тяжелым последствиям, чем пандемия коронавируса сейчас.

Об этом сообщил в своем блоге GatesNotes основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Он отметил, что человечество снова ждет много смертей и экономический кризис.

"Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменения климата могут быть еще хуже", – написал Гейтс.

Он призвал активизировать усилия по борьбе с изменениями климата, создавая и внедряя инновации, позволяющие существенно сократить выбросы парниковых газов, чтобы избежать климатической катастрофы в будущем. Среди них безуглеродные способы производства электричества, вещей, продуктов питания, отопления и кондиционирования зданий, безуглеродный транспорт и др.

"Если вы хотите понять, какой ущерб нанесет изменение климата, посмотрите на COVID-19 и распределите ущерб от пандемии на гораздо более длительный период времени. Гибель людей и экономические трудности, вызванные этой пандемией, равны тому, что будет происходить регулярно, если мы не остановим выбросы углерода в мире", – написал Гейтс.

По его словам, смертность людей от изменений климата в течение следующих 40 лет будет сопоставима со смертностью от пандемии коронавируса – 14 человек на 100 тысяч. К концу века дополнительная смертность вырастет на 73 человека на 100 тысяч. Если сократить выбросы парниковых газов, этот показатель может уменьшиться до 10 человек на 100 тысяч.

Как ранее писал OBOZREVATEL, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс еще в 2015 году предупреждал, что человечество не готово в глобальной эпидемии по типу коронавируса, способной убить более 10 млн человек.