Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории о том, что вакцина от COVID-19 якобы будет использоваться для массового чипирования.

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В интервью ВВС подобные заявления американский предприниматель назвал сумасшествием.

Билл Гейтс ответил на обвинения из-за коронавируса Коллаж

Он подчеркнул, что "все эти сплетни и антинаучные высказывания" приводят к разжиганию вражды между людьми.

"Я никогда не принимал участия в вещах, связанных с микрочипами. Очень трудно отрицать такие истории, потому что они чрезвычайно глупые или странные", – сказал Гейтс.

Он отметил, что существование теорий заговора вокруг пандемии его беспокоит, поскольку массовый отказ от вакцинации может иметь последствия.

"В такое время цифровые инструменты используются для всего этого сумасшествия. Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей", – пояснил Гейтс.

Филантроп признался, что удивлен своей ролью в подобных "сумасшедших идеях".

"Мы жертвуем деньги для создания инструмента, мы выписываем чеки фармакологическим компаниям. Так получилось, что в нашем фонде есть много специалистов в области фармакологии, и нас считают честным посредником между правительством и компаниями", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее наместник Почаевской лавры и викарий Киевской митрополии УПЦ МП митрополит Владимир поддержал бредовое заявление Православной церкви Молдовы МП о том, что вакцину от коронавируса сделает Билл Гейтс, якобы чтобы имплантировать в людей чипы.