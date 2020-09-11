В ЕС предложили ввести безвизовый режим для граждан Беларуси

Вишеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) представит на внеочередном саммите ЕС пакет поддержки Беларуси, в котором, в частности, предлагается ввести безвиз для граждан.

Об этом 11 сентября на пресс-конференции по итогам встречи в Люблине глав правительств "четверки" сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Заявление процитировала пресс-служба чиновника в Twitter.

"Мы знаем, насколько важно для торговли, чтобы инфраструктура между нашими странами была как можно лучше. Мы хотим предложить безвизовый въезд для Беларуси. Это экономический пакет, который мы хотим предложить на заседании Совета Европы", – сказал он.

Как напомнил Моравецкий, у Польши с Беларусью 418 км общей границы. Польский премьер также призвал власти страны освободить всех политзаключенных.

Пресс-конференция глав правительств Вишеградской группы. Twitter / Kancelaria Premiera

"Мы хотим внести предложение об экономическом сотрудничестве для будущего белорусского народа. Это совместные проекты, касающиеся малого предпринимательства и энергетической политики", – добавил Моравецкий.

В сфере энергетики, как пояснил премьер, речь идет о таком способе "перестройки энергетической безопасности, чтобы белорусское общество могло продолжать пользоваться своими конкурентными преимуществами в тех секторах, в которых они очень хорошо развиты".

По словам Моравецкого, премьеры Вишеградской группы согласовали общую позицию по ситуации в Беларуси. Отмечается, что политики поддерживают проведение новых свободных выборов президента, "чтобы белорусский народ мог сам решить свое будущее".

"Мы осуждаем все репрессии, жестокое отношение к демонстрантам и протестующим", – подчеркнул он.

Добавим, внеочередной саммит ЕС состоится 24-25 сентября.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее парламент Литвы принял резолюцию, в которой Светлану Тихановскую признали избранным лидером Беларуси, а Александра Лукашенко – незаконным главой государства.