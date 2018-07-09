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Илья Вайцман
Илья Вайцман
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Безумные коммунальщики: в России произошел курьез

2.6т

Не устают радовать безумные российские коммунальщики. В районе города Самары, не имеющем водоснабжения внутри жилых домов (нормально, да?), они заблокировали замками водоразборные колонки, потому что им показался слишком большим расход воды. При этом в их мозгу ничто не щелкнуло на то, что на улице +30°С и выше, и расход воды будет большим! ...да есть ли там мозг-то?

В результате самарский "водоканал" занят тем, что "пытается поймать воров" (интересно, как этому помогает замок?), а жители квартала остались без воды вообще. В +30°С и выше, я напомню.

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Абсурд? Идиотизм? Ничего подобного, это нормально в государстве, где никогда и ни один чиновник не ответил за подобные идиотизмы и откровенные подлости. За то что "не поделился" - да, могут посадить, а за подобное даже премии не лишат никого. Хотя, если по совести, то при такой жаре лишение воды - это откровенное "покушение на убийство двух и более лиц общественно-опасным способом".

P.S. Да, и "Самара - город-организатор ЧМ2018", если чо.

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Автор
Илья ВайцманИлья Вайцман
Место
Россия
Объекты
Россиякурьез
Источник
Источник:Facebook Ильи Вайцмана
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