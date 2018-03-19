"Безрассудное поведение": Столтенберг выдвинул требование РФ из-за отравления Скрипаля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не демонстрирует желания сотрудничать в расследовании отравления шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

"Атака в Солсбери была неприемлемым нарушением международных норм и правил, которая состоялась на фоне более широкого безрассудного российского поведения. Мы видим различные гибридные тактики, включая кибератаки", – сказал он на пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, передает "РИА Новости".

Североатлантический альянс призвал Россию предоставить информацию по программе разработки нервно-паралитического вещества "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия.

"Ответ России пока продемонстрировал четкое игнорирование вопросов международного мира и безопасности", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, что в Британию 19 марта прибыли эксперты ОЗХО, чтобы провести независимый анализ вещества, которое применили против Скрипаля.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Столтенберг пообещал, что Альянс окажет любую помощь при необходимости в расследовании нападения на Скрипаля. Кроме того, эксперт британской армии по химоружию Хэмиш де Бреттон-Гордон рассказал, что в Украине такое химическое оружие найти невозможно.

В Евросоюзе поддержали позицию Британии, отметив, что Россия должна ответить за покушение на шпиона-перебежчика.