Безработица в США может достичь рекорда - министр

Уровень безработицы в США может составить около 25% по сравнению с нынешними 14,7% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом телеканалу Fox News заявил министр финансов Стивен Мнучин, отметив, что администрация президента страны Дональда Трампа готова продолжить принятие дорогостоящего законодательства для оказания помощи и стимулирования экономики, поскольку количество заявок на пособие по безработице достигло рекордного уровня – более 33 миллионов на этой неделе.

По словам министра, из американцев, имеющих право на работу, в возрасте 16 лет и старше, 14,7% в настоящее время являются безработными, при этом до того, как разразился кризис с коронавирусом, эта доля составляла всего лишь 3%.

Стивен Мнучин Скрин видео

Мнучин сообщил, что, по его мнению, уровень безработицы может быть близок к 25% из-за большого количества обращений за пособиями по безработице за последние пять еженедельных периодов подачи заявок.

При этом министр заявил, что Трамп готов потратить "все, что нужно" для того, чтобы помочь смягчить пандемию коронавируса и обеспечить экономическое облегчение и стимулирование. У администрации также есть план, чтобы этого достичь.

"Мы абсолютно настаиваем на снижении налога на заработную плату. Это стимул возвращать людей на работу. Он доставляет деньги американской общественности и бизнесу", – заявил министр.

В США ожидают роста безработицы до 25% Department of Labor

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