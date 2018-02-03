У Афінах сьогодні має відбутися демонстрація опонентів історичного компромісу між Грецією і сусідньою Македонією. Греція останні 27 років блокує євроатлантичну і європейську інтеграцією сусідньої країни, бо на її думку Македонія не має права так називатися. Блокує всупереч інтересів самої Греції, якій в непростій ситуації на Балканах потрібний передбачуваний і стабільний сусід.

І от тепер, коли уряд Греції нарешті шукає можливостей для компромісу, протести посилюється з новою силою. Їх організовує ультраправа частина політичного спектру, але одним з головних ораторів на сьогоднішньому мітингу буде відомий своїми лівацькими поглядами композитор Мікос Теодоракіс, гордість Греції.

І що тут дивного? Грецькі політики - всі! - роками використовували македонську тему як можливість для отримання додаткових голосів, як безпечну патріотичну гру. І от тепер, коли з`являється бажання більше не гратися, велика частина клієнтів цього штучного патріотизму не хоче вважати себе ошуканими.

Так буде і з Кримом. Якщо в Росії колись з’явиться притомний уряд, готовий до вирішення української кризи (і якщо при цьому Росія буде демократичною країною), ми ще побачимо багатотисячні демонстрації росіян під гаслами "Крим наш" і з портретами Сталіна і Путіна. І на чолі цих демонстрацій стоятимуть найавторитетніші і найпопулярніші діячі російської науки і культури - пліч-о-пліч з "патріотичними" політиками.