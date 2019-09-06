"Безобразная!" Бразильские президент и министр публично оскорбили жену Макрона

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес оскорбил супругу президента Франции Брижит Макрон, назвав ее некрасивой.

"Президент [Бразилии Жаир Болсонару] не солгал, она действительно безобразная, это чистая правда", – заявил он, выступая на экономическом форуме в городе Форталеза, передает Bloomberg.

В то же время министр добавил, что некрасивых женщин не бывает, есть лишь неудачные ракурсы.

Брижит и Эммануэль Макрон Delfi

Гедес в своей речи возмутился тем, как СМИ освещают деятельность президента. По его словам, пресса, вместо того чтобы сосредоточиться на прогрессе страны, обсуждает комментарии Болсонару.

Позднее он извинился за свои слова, назвав их "шуткой". Гедес добавил, что не хотел переходить на личности.

Паулу Гедес Meio Norte

Напомним, ранее Жаир Болсонару пошутил над 66-летней женой французского лидера в соцсети.

Один из сторонников президента разметил в Facebook пост, где сравнил фотографию супругов Макрон со снимком, на котором изображен 64-летний Болсонару со своей 37-летней супругой Мишель.

"Теперь понимаете, почему Макрон преследует Болсонару?" – гласила подпись к коллажу. В ответ на это бразильский президент написал: "Не унижайте этого парня, ха-ха-ха".

Президент Франции, комментируя инцидент, заявил, что бразильскому лидеру должно быть стыдно за свое поведение.

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Как писал OBOZREVATEL, недавно первая леди Франции Бриджит Макрон воспользовалась услугами пластических хирургов. Ее заметили в элитной клинике в Париже.

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