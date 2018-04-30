"Бездушные психи!" Родственник рассказал об интимной просьбе больного раком Маккейна

Американский сенатор Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, попросил зятя Бена Доменека позаботиться о дочери.

Об этом информирует The Arizona Republic, ссылаясь на твит Доменека, который является издателем журнала The Federalist.

"Джон обнял меня сегодня. Он попросил меня позаботиться о Меган. Я сказал, что позабочусь. Идите к черту, бездушные психи. Отправляйтесь в ад", - приводит источник слова Доменека.

При этом сообщается, что вскоре зять Маккейна по неизвестной причине удалил твит.

Джон Маккейн 5 канал

Как сообщал "Обозреватель", недавно больной раком 81-летний Маккейн перенес очередную операцию.

Он страдает от глиобластомы – наиболее распространенной и агрессивной формы опухоли мозга. Риск ее возникновения с возрастом возрастает.