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''Безбожный проект'': Путин едко высказался об автокефалии ПЦУ

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Президент России Владимир Путин заявил, что создание автокефальной православной церкви в Украине — это провластный проект, который якобы не имеет ничего общего с верой.

Кроме того, он обвинил Украину в спекуляции и разобщении "братских народов". Наглое заявление главы страны-агрессора опубликовали на кремлевском Telegram-канале "Пул N3".

Владимир Путин

Владимир Путин

"Братские межцерковные связи объединяли народы. Но мы видим примеры, когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей. Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, навязанный на борьбу за власть, реализуется в Украине. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века", — едко высказался Путин.

Он добавил, что власти России якобы считают недопустимым вмешательство в церковные дела, тем более в соседней стране. Однако Путин не упустил возможность пригрозить Украине.

"Мы оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, и на свободу вероисповедания", — нагло подчеркнул российский президент.

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Владимир Путин

Владимир Путин

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что, подписав Томос об автокефалии, Стамбул якобы попытался таким образом "легализовать в Украине раскольнические общины, что является грубым нарушением православных канонов".

На ежегодной пресс-конференции президент РФ и вовсе пригрозил, что создание единой украинской православной церкви может "приобрести кровавый характер".

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Попович Олег
Попович Олег
Гнида тупая ботоксная, не тебюе мразь решать куда наши граждане ходят, ботоксное чмо.
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2
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Конечно это большой авторитет в религиоведении! Как же, КГБист в прошлом, член кпсс, организатор массовых убийств в Украине,руководит страной, где никакой религии не может быть, кроме кгбешной! Не удивлюсь, если завтра он начнет учить, как нужно удалять апендикс!
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Сибаритов Виктор
Сибаритов Виктор
Чучело плешивое.., ни какой уже проект не перебьет по разобщению народов твой из ..14_го года! Говнистее говна твоего просто невозможно высрать.. паскуда... )))
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