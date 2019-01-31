''Безбожный проект'': Путин едко высказался об автокефалии ПЦУ

Президент России Владимир Путин заявил, что создание автокефальной православной церкви в Украине — это провластный проект, который якобы не имеет ничего общего с верой.

Кроме того, он обвинил Украину в спекуляции и разобщении "братских народов". Наглое заявление главы страны-агрессора опубликовали на кремлевском Telegram-канале "Пул N3".

Владимир Путин

"Братские межцерковные связи объединяли народы. Но мы видим примеры, когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей. Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, навязанный на борьбу за власть, реализуется в Украине. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века", — едко высказался Путин.

Он добавил, что власти России якобы считают недопустимым вмешательство в церковные дела, тем более в соседней стране. Однако Путин не упустил возможность пригрозить Украине.

"Мы оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, и на свободу вероисповедания", — нагло подчеркнул российский президент.

Владимир Путин Скриншот видео

Путин: Межцерковные связи объединяли народы. Но мы видим, как спекуляции и политиканство ведут к разобщению людей. Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, нацеленный на борьбу за власть, реализуется на Украине. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века pic.twitter.com/PCHscxL8XG — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 января 2019 г.

Путин: Власти России считают недопустимым вмешательство в церковные дела, тем более в соседней стране. Но мы оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека и на свободу вероисповедания pic.twitter.com/agdPTY3Kwa — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что, подписав Томос об автокефалии, Стамбул якобы попытался таким образом "легализовать в Украине раскольнические общины, что является грубым нарушением православных канонов".

На ежегодной пресс-конференции президент РФ и вовсе пригрозил, что создание единой украинской православной церкви может "приобрести кровавый характер".

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