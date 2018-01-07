Без жертв не обошлось: опубликовано видео спасения мигрантов у берегов Ливии

В сети появилось видео спасения мигрантов, которые попали в кораблекрушение в Средиземном море к востоку от побережья Триполи в территориальных водах Ливии.

Запись обнародовали сотрудники итальянской береговой охраны, передает repubblica.it.

Патрульный самолет обнаружил тонущую надувную лодку утром 6 января. На ней находилось порядка сотни людей.

Спасателям удалось поднять на борт 86 человек. Еще были найдены тела 8 погибших мигрантов.

Также есть опасения, что в результате ЧП могут быть и другие жертвы. В частности, итальянские СМИ пишут, что примерно 20 людей считаются пропавшими без вести, и их поиски продолжаются.

Как сообщал "Обозреватель", недавно в Ливии подорвали важный нефтепровод.