Прямо сейчас в США кипит работа по согласованию параметров новых санкций в отношении РФ. Причем, работа проходит как в Сенате, так и в Конгрессе и что самое отрадное – работают представители обеих партий. Очень похоже на то, что могут получится санкции именно такие, которых не хватало все эти годы. Они должны прямо коснуться энергетического и банкового сектора экономики и затронуть суверенный долг РФ. Все это замечательно и, наверное, начнет работать как следует, уже без мимикрии и поддавков. Но нас интересует несколько другой аспект мер, которые сейчас дебатируются. Речь идет о проведении расследования о причастности РФ к поддержке терроризма. Здесь важно начать, а результат будет. Нынешняя Московия стала средоточием и гнездилищем терроризма на любой вкус, поэтому не хватало политической воли просто официально поставить вопрос об изучении гор материалов о террористической деятельности Москвы, чтобы формализовать то, что видно всем, кто не замазал себе глаза российскими рублями.

Между прочим, это будет значить не только перемещение Московии на уровень Ирана и КНДР, со всеми вытекающими последствиями. Формализация причастности Москвы к этому постыдному явлению, повлечет за собой очень многие фундаментальные изменения. Например, НАТО уже признало РФ как угрозу Альянсу и человечеству. Но тем не менее, этой угрозе не дана четкая оценка, а потому – констатация не повлекла за собой выработку конкретных мер противодействия угрозе. Как только это случится, и НАТО, и Штаты будут вынуждены действовать соответствующим образом. Например – сужать поток российских туристов и просто – желающих пошляться в странах НАТО до минимума, эмбарго на российские товары и многое другое. Но самое интересное произойдет в плане обороны. Альянс уже перестанет быть аморфной структурой, как того желает фрау Меркель, например, и уже перейти от благородных занятий по отлову беженцев в Средиземном море к более сложным и сконфигурироваться в сторону той самой угрозы.

Новости Поначалу Россия провела очень удачную операцию

В этой связи сразу возрастет ценность географического положения Украины. Достаточно взять линейку и померять расстояние от приграничных населенных пунктов Украины до Москвы, например. Или можно сделать то же самое до аэродрома Энгельс, где базируется российская стратегическая авиация, Борисоглебска, где хранится ядерный арсенал для ВВС и все встанет на место.

Долгое время Украина имела внеблоковый статус и запрет на размещения иностранных военных баз на своей территории. Но практика показала, что эти положения фактически не работали, ибо российская военно-морская база в Крыму так и оставалась все годы независимости, за что мы заплатили слишком высокую цену. Поэтому надо просто отменять заведомо не работающие нормативно-правовые акты и действовать по обстоятельствам. Пока мы не имеем своих систем ПРО и не можем надежно защититься от ракет и авиации противника. Но это не значит, что таких возможностей нет в природе. Например, позиционные районы ПРО США уютно могли бы разместиться в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, а рядом с ними – компактные, но хорошо вооруженные американские военные базы. Все мы помним, как в феврале россияне попытались отжать нефтеперерабатывающий завод Коноко возле Хишама, и что после этого произошло. Насколько можно понимать, большинство граждан Украины стоя аплодировали американским ВВС, наносившим удары по вагнеровцам, которые и у нас оставили военный след. А так – базы будут совсем рядом радовать глаз украинцев симпатичным полосатым флагом с кучей звездочек в углу.

Между прочим, понимание того, что без Украины вряд ли удастся надеть намордник на РФ, уже присутствует в американских коридорах власти. Это можно понять потому, что Штаты возобновили производство Джавелинов для стран Балтии, Турции и Украины. Уже не знаю, сколько накупят остальные, а Украина загрузится хорошо, ибо мишеней много и все их надо довести до ума.

Между прочим, с этими Джавелинами связана интересная история. В некоторых СМИ прошла информация от сильно не названного источника, как мы полагаем, его название начинается на "Ф", кончается на "Б" и состоит из трех букв, о якобы замеченных в Сирии Джавелинах, которые США передали Украине. Тут прекрасно все. Состряпавшие эту "новость" не знают о том, что Вашингтон их поставил при условии, что они могут использоваться только при активизации военных действий, а все остальное время их не должно быть на "передке". То есть, американцы хорошо изучили украинскую сторону и четко понимают, что не наложи на нас такой запрет, наши пойдут искать "ті кляті танки" самостоятельно, не дожидаясь, пока они поедут. Именно в этом состояли опасение Вашингтона, а россияне просто не уловили этого нюанса.

В любом случае, приравнивание Московии к террористам изменит очень многое, а для Москвы – все.