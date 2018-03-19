Без Украины: Путин назвал свои цели на новый срок

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что приоритетным направлением работы во время нового президентского срока станет внутренняя повестка.

При этом он не вспомнил о войне в Украине и проблемах в отношениях с Западом.

По его словам, главное — обеспечить рост российской экономики и придать ей инновационный характер, передает РИА Новости.

"Это развитие в области как раз здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры, других направлений важнейших для того, чтобы двигаться вперед и поднимать уровень жизни наших граждан", — сказал Путин.

При этом, как отметил глава государства, не останутся без внимания вопросы обеспечения обороноспособности и безопасности страны.

Напомним, на брифинге в своем избирательном штабе Путин заявил: "Для нас Украина - братский народ... Мы сделаем, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома".