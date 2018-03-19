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Без Украины: Путин назвал свои цели на новый срок

8.6тЧитать новость на украинском

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что приоритетным направлением работы во время нового президентского срока станет внутренняя повестка.

При этом он не вспомнил о войне в Украине и проблемах в отношениях с Западом.

По его словам, главное — обеспечить рост российской экономики и придать ей инновационный характер, передает РИА Новости.

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"Это развитие в области как раз здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры, других направлений важнейших для того, чтобы двигаться вперед и поднимать уровень жизни наших граждан", — сказал Путин.

При этом, как отметил глава государства, не останутся без внимания вопросы обеспечения обороноспособности и безопасности страны.

Напомним, на брифинге в своем избирательном штабе Путин заявил: "Для нас Украина - братский народ... Мы сделаем, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома".

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