Без России: Совет Европы принял жесткое решение

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) начал работу над новым бюджетом без рассчета на денежный взнос России.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд депутатам Парламентской ассамблеи.

Он отметил важность такого шага, но добавил, что до сих пор сохраняет надежду на восстановление российских платежей. "Мы сядем с представителями всех 47 стран-членов (в рамках КМСЕ), чтобы это согласовать", - заявил Ягланд.

Также генсек выразил надежду на то, что Россия возобновит полноценное участие в Совете Европы, ссылаясь на желание сохранить Москву в зоне действия Европейской конвенции по правам человека.

При этом он указал на ответственность России за углубление кризиса. "Нет того, что оправдывает действия России в рамках нынешнего кризиса в СЕ", - добавил он.

Турбьерн Ягланд dw.com

Напомним, в апреле 2014 из-за аннексии Крыма на РФ наложили ограничения в ПАСЕ. В частности, ее лишили права голоса за решения, возможности участия в наблюдательных комиссиях на выборах и участия в руководящих органах ассамблеи.

РФ с 2015 года не принимает участие в работе ПАСЕ. Более того, Кремль приостановил уплату взноса в Совет Европы за 2017 год с условием полного восстановления полномочий ее делегации. По словам постоянного представителя Украины, Москва пойдет на попятную, если СЕ устоит под давлением и защитит свою институциональную ценность и целостность.

В июне 2018 года стало известно, что Бюро парламентской ассамблеи Совета Европы намерено разработать решение, которое позволит вернуть российскую делегацию к работе в ассамблее.

20 сентября в ПАСЕ сделали шаг навстречу России, предложив усложнить процедуру применения санкций к странам-нарушителям принципов демократии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ягланд также заявил, что участие России в уставных органах Парламентской ассамблеи Совета Европы будет прекращено, если она не восстановит взносы в бюджет в 2019 году.

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