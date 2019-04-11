"Без России не будет ПАСЕ": в Госдуме сделали скандальное заявление 

В Государственной думе России ответили на призыв ПАСЕ сформировать свою делегацию и заплатить взнос в бюджет Совета Европы.

"Мы свою позицию сформулировали четко. Для нас эта организация имеет смысл лишь в том случае, если Россия будет участвовать полноформатно, а не на каких-то второстепенных ролях и подвергаться политическому прессингу со стороны антироссийски настроенных участников ПАСЕ", - заявил RT член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

По его словам, таких участников меньшинство, но оно определяет политику большой европейской организации, которая последнее время только вредит России.

Зал заседаний ПАСЕ в Страсбурге 24 канал

Депутат также отметил, что ПАСЕ на фоне Европарламента утрачивает свое значение и это вызывает беспокойство в организации.

"Без России не будет иметь смысла содержать ПАСЕ. Если наша страна не вернется, то организация, видимо, будет прекращать свою работу, а это очень невыгодно европейским партнерам", — сказал он.

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